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11.10.19 16:01

Заглиблюємося далі і далі в сценарій Придністров'я, - Пристайко про Донбас

Зусилля Президента України Володимира Зеленського щодо активізації переговорів у "нормандському форматі" мають на меті не допустити реалізації на окупованій частині Донбасу придністровського сценарію.

Заглиблюємося далі і далі в сценарій Придністров'я, - Пристайко про Донбас

Про це Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми в найперші дні нападу на нас Росії усвідомлювали, що, напевне, йдеться про створення Придністров’я і на нашій землі… Я спостерігаю, що ми, на жаль, заглиблюємося далі і далі в якісь такі сценарії інкапсуляції цього регіону. І те, що зараз робить президент Зеленський, – це, можливо, остання спроба якось розірвати цю тенденцію, цей тренд, який, якщо не робити зараз різких рухів, останніх спроб, напевне, закінчиться тим, що квазіутворення, яке називається "ЛНР", "ДНР", буде далі і далі заглиблюватися в радянське минуле і відриватися від основного шляху розвитку, який вибрала решта України", – сказав міністр.

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