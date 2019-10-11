Пресмарафон Зеленського підніме його рейтинг, - Бекешкіна

Про це заявила директорка Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час круглого столу "Україна післявиборча: що далі?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, якщо раніше в Україні Президент позиціонувався чи то як представник від Сходу чи Заходу, то зараз він позиціонується, як президент "від народу".

"Думаю, що вчорашній марафон, щоб там не казали критики, лише підвищить рейтинг, тому що "це - наш", це от людина від народу... Зараз ситуація унікальна для країни: ніколи ще жоден президент навіть після виборів не мав 70% довіри. Ніколи ще люди не були налаштовані настільки оптимістично", - наголосила Бекешкіна.

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Вона нагадала, що раніше в опитуваннях щодо настроїв українців завжди перші сходинки посідали "надія" та "тривога". Однак зараз кількість тих, хто відчуває тривогу, зменшилась вдвічі, і вдвічі зріс показник тих, хто з оптимізмом дивиться в майбутнє. У суспільстві спостерігається ейфорія від того, що обрали не політиків, а людей з народу, які все зроблять для людей, наголосила соціолог.

Бекешкіна додала, що згідно з опитуваннями, на сьогодні значно більше людей вірять в успіх реформ, а також готові терпіти незручності заради змін на краще.

Серед перших випробувальних кроків для команди президента, зазначила вона, буде вирішення питання Донбасу та умов, на яких буде встановлений мир, а також розв'язання питання землі. Ще одним викликом для команди Президента є проблема занадто швидкого ухвалення законодавчих рішень, який у народі назвали "скаженим принтером".