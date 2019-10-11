Розведення військ - це катастрофа, - Білецький

Цього буде мало на більш ніж 2000 дільниць, тому такі вибори можуть скидатися на вибори в Радянському Союзі або в РФ.

Про це на пресконференції з анонсом вимог маршу 14 жовтня розповів Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розведення сил - це, безумовно, катастрофа. Людині бог дає розум, щоб вона дивилася на вчорашній день і робила висновки", - додав Білецький, нагадавши про три спроби розведення військ у Грузії.

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Хоча, зазначив він, Україна вже і сама практикувала розведення, наслідком чого став обстріл житлових кварталів Маріуполя. Місто тоді обстрілювали з сірої зони, з району Широкине, яке залишили українські силовики.

Крім того, Білецький нагадав, що в населених пунктах, які можуть залишити наші військові, живе чимало людей з відвертою проукраїнської позицією. Їм доведеться стати біженцями.

"Президент не знає ціни цієї землі, бо він не був військовослужбовцем. Я, як колишній командир розвідпідрозділу, передавав труни матерям. Що мені тепер говорити цим матерям, за що хлопці вмирали?" - додав інший ветеран-азовець Родіон Кудряшов.