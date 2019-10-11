Наші можливості щодо запобігання арештам українців в окупованому Криму дуже обмежені, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Єдиним дієвим на сьогодні механізмом залишається тиск наших міжнародних партнерів. Тобто наші можливості в тому, як зробити так, щоб ці люди не потрапляли в руки до ФСБ, дуже обмежені. Ми завжди раді бачити тих людей, які хотіли б жити разом з нами на нашій території, і це обов’язок наш, нашого народу і уряду створити умови, достатні для того, щоб ці люди могли переїхати хоча б тимчасово і тут продовжувати жити, але як забезпечити їхні права, захистити їхні права в Криму, це складно без допомоги наших західних партнерів", – заявив Пристайко.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в окупованому Криму затримали проукраїнського активіста із Сак Олега Приходька.

Затриманого в окупованому Росією Криму проукраїнського активіста Олега Приходька відправили до слідчого ізолятора на два місяці.

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