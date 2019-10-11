Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз

Про це сказала народний депутат фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Ірина Фріз під час "Чату з депутатом", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Одностороннє відведення наших військ восени в чисте поле – це є стратегічна і тактична помилка в діях влади, яка задля хендшейку або селфі у Нормандському форматі, може призвести до дуже негативних кроків, які будуть мати незворотні наслідки для нашої держави", – підкреслила політик.

"Цьому потрібно протидіяти", – наголосила вона. Ірина Фріз зауважила, що так само як і користувачі соцмереж спостерігає за новинами і знає, що ветерани долучилися до акції протесту проти так званого розведення військ безпосередньо в Золотому.

"І їх активна позиція, і не лише ветеранської спільноти, а в тому числі і мирного населення цих населених пунктів, дала нам можливість говорити про те, що так зване розведення, хоча це некоректне формулювання, тому що фактично намагалися зробити одностороннє відведення українських військ з територій, які ми утримували п’ять років. Так от, саме активна позиція мирного населення міст, з яких намагаються вивести українські війська, ветеранів, громадян дала можливість сьогодні говорити, що одностороннє відведення українських військ зупинене", – сказала вона.

Читайте також: "Окуповані території Донбасу мають отримати більше повноважень, щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - Безсмертний. ВIДЕО

Водночас депутат наголосила, що майже щодня ми маємо сумні повідомлення про загибель українських військовослужбовців, але влада продовжує наполягати на відведенні військ. "І ще й натякає, що саме громадяни тепер винні в тому, що Нормандський формат відкладається", – зауважила вона.

"Цинізм, брехня, маніпуляції", – назвала Ірина Фріз таку позицію української влади по відношенню до своїх громадян.

За її словами, міністр оборони України, на жаль, також маніпулював інформацією, коли посилаючись на думку мешканців нібито Золотого, заявив пану президенту, що мешканці підтримують відведення. "Це брехня і маніпуляції", – підкреслила депутат.

"У нас є чітке підтвердження від волонтерів в який спосіб ця інформаційно-психологічна маніпуляція відбувалась на теренах Золотого. Це неприпустима річ так маніпулювати думкою громадян", – заявила Ірина Фріз.

Читайте також: Не розумію, чому влада продовжує наполягати на односторонньому відведенні наших військових, - Фріз