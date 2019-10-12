Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду

Про це повідомляється на сайті підприємства, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідний наказ підписав генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.
"Системне невиконання контрактів із Міністерством оборони призвело до занепаду провідного підприємства бронетанкового дивізіону "Укроборонпрому": заборгованість із виплати заробітої плати працівникам, скорочений робочий тиждень, відтік кадрів та незабезпеченість необхідним української армії", - йдеться в повідомленні.
Виконувати його обов'язки буде головний конструктор підприємства Володимир Жадан.