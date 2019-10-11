Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.10.19 16:50

Лауреатом премії імені В'ячеслава Чорновола за 2019 рік став мистецтвознавець Топачевський за книгу "Одним життям. Публіцистика доби Незалежності"

Лауреатом премії імені В'ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі журналістики 2019 року став мистецтвознавець, культуролог, кінодраматург Андрій Топачевський за книгу "Одним життям. Публіцистика доби Незалежності", яка вийшла в київському видавництві "Веселка" в 2018 році.

Лауреатом премії імені В'ячеслава Чорновола за 2019 рік став мистецтвознавець Топачевський за книгу "Одним життям. Публіцистика доби Незалежності"

Таке рішення ухвалив Комітет з присудження премії, роботу якого організовує Держкомтелерадіо, інформує Цензор.НЕТ.

У книзі представлено публіцистичні твори автора останніх тридцяти років, роздуми про Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Олександра Довженка та інших видатних діячів історії, науки, мистецтва України ХІХ-ХХІ століть. На думку членів Комітету з присудження премії, це та публіцистика, яка з роками не втрачає своєї актуальності, сприяє відродженню історичної пам’яті й утвердженню національної свідомості українців.

Також читайте: Лауреатом держпремії імені М. Рильського стала перекладачка Джугастрянська за літературний переклад роману Кіплінга "Кім". ФОТО

Премія імені В'ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі журналістики присуджується щорічно, починаючи з 2004 року. Її мета - сприяти появі та відзначати найкращі твори, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. З 2018 року її розмір становить 20 000 гривень.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100