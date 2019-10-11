Мінкульт вніс ще чотирьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, через зйомки на окупованій частині Донбасу

Оновлений список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, опубліковано сьогодні на сайті Мінкульту, передає Цензор.НЕТ.

"Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" Служба безпеки України надала Міністерству культури список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України", - пояснили в Мінкульті, й опублікували оновлений станом на 11 жовтня перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Згідно з оновленим списком Мінкультури, до нього внесено російських актрис Наталію Колоскову, Марію Перн, а також російських акторів Юрія Міронцева та Анатолія Фалинського.

Тепер до нього входить 151 особа.

Відомо, що всі вони грали ролі у фільмі "Ополченочка", який знімався на непідконтрольній території Донбасу.

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