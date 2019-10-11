У справі про арешт Пашинського досі немає відповіді на запитання, як саме було відновлено справу, - адвокат Прийма

Про це у своїй колонці на "Ліга" пише адвокат юрфірми "Ільяшев і Партнери" Антон Прийма, повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрист зазначає, що згідно з кримінально-процесуальними законам, не так вже й просто іноді скасувати процесуальне рішення органу досудового розслідування. Особливо, якщо це рішення було прийнято з урахуванням законних вимог і інтересів осіб, а саме учасників цього інциденту".

За його словами, згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу України скарга на постанову про закриття кримінального провадження може бути подана впродовж десяти днів від дня отримання особою її копії (ч. 1 ст. 304 КПК України). Адвокат додає, що законодавство передбачає чіткий та обмежений механізм винятків подачі скарги в разі пропуску строку.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року. В жовтні цього року ДБР відновило розслідування, що адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.