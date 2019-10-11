У Раді пропонують платити пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що члени комітету пропонують виплачувати пенсії жителям окупованих територій незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи.

"Учасники робочої зустрічі під час обговорення звертали увагу на необхідність внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та пропонували виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій, незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, представники громадських організацій вважають доцільним спростити порядок отримання пенсій для таких осіб, скасувавши норму щодо припинення пенсійних виплат у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи понад 60 днів за місцем проживання. Це дозволило б зменшити навантаження на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду, оскільки 60% людей, які їх перетинають, є пенсіонерами.

"Підсумовуючи проведене обговорення, сторони погодилися з необхідністю спрощення процедури доведення права на виплату пенсій та законодавчого врегулювання особливого порядку отримання пенсій для пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб", - повідомили у ВР.

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