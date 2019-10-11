Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Російські дипломати стверджують, що "глибоко розчаровані зривом Україною повторного розведення сил і засобів у двох пілотних ділянках на лінії зіткнення сторін внутрішньоукраїнського конфлікту на Донбасі в районі н.п. Золоте і Петрівське".

Вони нагадують, що домовленість про розведення сил і засобів була досягнута 1 жовтня на засіданні Контактної групи в Мінську, тоді ж було затверджено план-графік із початком розведення 7 жовтня.

"Починаючи з цього дня впродовж усього поточного тижня ополченці в присутності спостерігачів ОБСЄ щодня подавали умовні сигнали, на які українська сторона не реагувала. Таким чином, залишається невиконаним рішення "нормандського" саміту в Берліні 2016 року", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що український лідер Володимир Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів. "Націоналісти прийшли туди і не дають армії піти… Тут потрібен прояв політичної волі", - заявив Путін.