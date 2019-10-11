Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.10.19 17:36

Богдан обговорив з послами країн "Великої сімки" розведення сил у Золотому і Петрівському. ФОТО

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан провів зустріч з послами країн "Великої сімки", акредитованими в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Богдан обговорив з послами країн Великої сімки розведення сил у Золотому і Петрівському 01

Богдан подякував главам дипломатичних представництв за значну допомогу нашій країні, зазначивши, що українська сторона вважає підтримку іноземних партнерів, насамперед країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, ключовою для подальшої реалізації реформ.

Співрозмовники обговорили актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі, в тому числі заходи, що здійснюються для підготовки до розведення сил в Золотому і Петрівському. Богдан повідомив дипломатам про очікування української сторони від зустрічі в нормандському форматі.

Читайте також: У команді мені потрібні потужні професіонали, у мене їх не так багато, - Зеленський про Богдана

Особливу увагу учасники зустрічі приділили новим законодавчим ініціативам, які покликані сприяти трансформації України в сучасну і високорозвинену державу.

Посли запевнили в беззастережній подальшій підтримці України. Сторони домовилися про продовження регулярного діалогу.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100