Не зафіксовано жодного випадку, коли кандидати в судді не складали тестів, але отримали позитивний бал, - ВККС

Про це раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський.

ВККС повідомила Цензор.НЕТ, що "не зафіксовано жодного випадку отримання не тільки "найвищого", але й будь-якого іншого позитивного бала учасником, який не складав тестів".

"9 жовтня 2019 року в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ представник Президента України в Конституційному Суді України Федір Веніславський у відповідь на запитання про конкурс до Верховного Суду озвучив нібито достовірну інформацію про те, що "окремі судді не складали ті тести, які їм потрібно було пройти, але в підсумку за свої роботи отримали найвищий бал. І це дозволило їм стати суддями". Вища кваліфікаційна комісія суддів України двічі провела конкурси до Верховного Суду, конкурси до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, відбір кандидатів на посаду суддів місцевого суду та конкурси на посади суддів місцевих загальних судів, господарських та адміністративних судів (загальна кількість близько 7000 кандидатів). Проведення іспиту, зокрема анонімного письмового тестування, в межах зазначених процедур здійснювалося Комісією із застосуванням комплексної системи захисту інформації під пильним оком громадськості, міжнародних донорів і журналістів, а також транслювалося в режимі реального часу в мережі інтернет. За цей час не було зафіксовано жодного випадку отримання не тільки "найвищого", але й будь-якого іншого позитивного бала учасником, який не складав тестів", - заявили в комісії.

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