"У нашій країні є близько мільйона громадян України", - президент Польщі Дуда

Про це Анджей Дуда заявив на зустрічі президентів 13 країн Європейського Союзу в Афінах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Дуда заявив, що Варшава цінує внесок країн Південної Європи в боротьбі з міграційної кризою, проте Польща також приймає мігрантів і, зокрема, прийняла понад мільйон громадян України.

"За оцінками, в нашій країні перебуває вже більше мільйона громадян України - держави, в якій триває збройний конфлікт. Люди прибувають до нас із надією на краще майбутнє, а ми не закриваємо перед ними своїх кордонів. Лише торік ми видали понад 300 000 дозволів на працевлаштування мігрантів з-за меж Європейського Союзу. Це найбільше в усій євроспільноті", - сказав Дуда.

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Виклики, пов'язані з міграцією, обговорювалися під час першої частини зустрічі президентів 13 країн Європейського Союзу в Афінах. У грецькій столиці проходить саміт лідерів так званої Групи Аррайолуш. Це неофіційна організація держав, президенти яких не беруть участі в самітах ЄС.