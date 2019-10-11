Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Фейсбуці.

"Ми довго працювали над проєктом земельної реформи. Представили законопроєкт про обіг сільськогосподарських земель. Однак, отримали чимало застережень і хвилювань. На останній нараді у президента [України Володимира Зеленського] разом з ключовими аграрними асоціаціями і фермерами, вислухали всі зауваження і пропозиції. Почули. Сьогодні представлено доопрацьовану модель - парламентський комітет з питань аграрної політики на основі урядового законопроєкту створив інтегрований проєкт закону", - написав він.

Головна зміна, яку передбачено цим проєктом закону, полягає в тому, що компанії, які належать іноземцям не зможуть купувати українську землю після скасування мораторію на її продаж, повідомив Гончарук.

"Це не стосується тих іноземних громадян, які вже більше трьох років працюють на українські землі і платять податки до українського бюджету", - додав він.

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