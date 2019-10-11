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11.10.19 19:43

Зеленський підписав закон про гармонізацію національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію", який Верховна Рада ухвалила 20 вересня 2019 року.

Зеленський підписав закон про гармонізацію національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів, серед яких: Кодекс України про надра, Земельний, Водний, Цивільний, Господарський, Кримінальний кодекси України; кодекси торгового мореплавання і захисту України; закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про інвестиційну діяльність", "Про товарну біржу", "Про основи містобудування", "Про дорожній рух" та інші.

Впровадження норм цього закону забезпечить узгодження національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою.

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