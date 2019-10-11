Рада церков і Громадська рада доброчесності виступили за оновлення судової системи в країні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук Інституту релігійної свободи, про це повідомив член Громадської ради доброчесності Олег Яким’як, презентуючи спільну резолюції з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій під час Круглого столу.

"Сьогодні стоїть питання про несправедливість, про довіру до судової системи. І зрозуміло, що відновити довіру є головним завданням, в тому числі Громадської ради доброчесності, яка вже третій рік бере участь в доборі суддів, допомагаючи Вищій кваліфікаційній комісії суддів", – сказав Яким’як.

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної Церкви України архієпископ Євстратій (Зоря) зазначив, що Україна не має цивілізованого європейського майбутнього без встановлення чесного правосуддя.

"Ми розуміємо, що та справа, з якою ми маємо діло, вона насправді є актуальною і є вічною. Це як демократія: не можна один раз і назавжди встановити демократію, не можна один раз і назавжди встановити правосуддя. Це є постійний, безперервний процес, коли з одного боку відбувається така певна ентропія правосуддя, таке розмивання, а з іншого боку ми маємо його якось повертати в рамки нашої держави", – зауважив архієпископ.

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Митрофорний протоієрей Української Греко-Католицької Церкви о. Олекса Петрів нагадав, що Всеукраїнська Рада Церков кілька років тому вже звертала увагу на цю проблематику у Зверненні щодо становлення справедливості в Україні. Він наголосив, що судова влада може забезпечити справедливість лише, якщо буде діяти на засадах верховенства права та тільки будучи незалежними – і від президента, і від парламенту, і від уряду, і від органів прокуратури.

У проекті резолюції зазначається, що особливе занепокоєння у громадськості викликають дії відповідальних за втілення реформи органів суддівського врядування, які ігнорують застереження громадськості та залишають на посадах суддів, щодо доброчесності яких є неспростовні сумніви.

"Взагалі суд є такою установою, є таким елементом державного устрою, без якого неможливою є успішна держава… Якщо ми хочемо бути державою в принципі, у нас має бути справедливий суд, а для справедливого суду потрібен доброчесний суддівський корпус", – зазначив координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.

За його словами, лише доброчесні судді, які у своїй роботі і повсякденному житті керуються незалежністю, неупередженістю, чесністю та непідкупністю, старанно й віддано дотримуються етичних норм, здатні забезпечувати верховенства права.

Старший єпископ Української Церкви християн віри євангельської Михайло Паночко поставив питання: де взяти доброчесних суддів? На переконання єпископа, відповідь знаходиться у моральному вихованні дітей, зокрема у школі за допомогою курсу "Християнської етики" та подібних предметів духовно-морального спрямування. Моральна складова має бути базовою в сфері шкільного виховання, наголосив єпископ.

Від Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій у Круглому столі також взяли участь Головуючий у ВРЦіРО, єпископ Римсько-Католицької Церкви Віталій Кривицький та представники Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів, Української вільної церкви, Української Християнської Євангельської Церкви, Німецької євангелічно-лютеранської церкви України.

Під час Круглого столу представники ВРЦіРО і Громадської ради доброчесності закликали суддів, владу і громадян України керуватися у своєму повсякденному житті моральними цінностями та бути милосердними. Також вони висловили готовність до діалогу і співпраці з українською владою і суддівським корпусом України.