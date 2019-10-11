Питання України обговорюватиметься під час зустрічі керівників МЗС країн ЄС, - МЗС Франції

Про це заявило у п'ятницю Міністерство Європи і закордонних справ Франції напередодні засідання у понеділок у Люксембурзі Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ
"Міністри обговорять питання України перед неформальним обідом за участі міністра закордонних справ України Вадима Пристайка. Франція вкотре запевнить у своїй підтримці України і прагненні допомагати країні у проведенні реформ та, зокрема, в утвердженні верховенства права", - заявили у французькому МЗС.
Окрім цього, Франція порушить питання щодо прогресу у переговорах в Нормандському форматі.