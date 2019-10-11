"Путінська Росіє, гори в пеклі!" - Сенцов відреагував на арешт проукраїнського активіста в Криму

Таким чином колишній в'язень Кремля Олег Сенцов прокоментував затримання й арешт у Сакському районі проукраїнського активіста Олега Приходька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сенцова в Facebook.

"Звинувачення до болю знайомі: підготовка до підриву адміністрації міста Саки з метою чинення тиску на органи влади РФ для виходу Криму з її складу. Таке ось абсурдне формулювання дозволяє кваліфікувати цю, без сумніву сфальсифіковану справу, як тероризм", - написав Сенцов.

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"Відбувається те, про що багато говорили - Путін у будь-який момент може набрати собі скільки завгодно нових заручників з наших людей у Криму. Сьогодні у нас стало на одного політичного в'язня більше. Путінська Росіє, гори в пеклі!", - додав колишній політв'язень.

Нагадаємо, 10 жовтня Олега Приходька в окупованому Криму затримали російські силовики. Активіста звинувачують у підготовці теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Також як свідка затримали дружину Олега Приходька - Любов Приходько.

11 жовтня окупаційний "суд" відправив Приходька на 2 місяці в СІЗО.