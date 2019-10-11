Суд зобов'язав допитати Портнова і Трубу, - адвокат Порошенка Головань

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі написав адвокат Ігор Головань.

Він зазначив: "Директор Державного бюро розслідувань і знаний телеграм-блогер Роман Труба чомусь не інформує суспільство про хід розслідування у кримінальному провадженні N42019000000001893 зареєстрованому Генеральною прокуратурою за фактими здійснення слідчими ДБР незаконного збирання, використання та поширення конфіденційної інформації, про особу, а також отримання з метою розголошення відомостей, що складають комерційну та банківську таємницю.



Більше того, все виглядає так, що підлеглі пана Директора саботують розслідування, не розглядають у встановлений законом строк клопотання представників потерпілих.



Сьогодні Шевченківський суд задовольнив скаргу представника потерпілого і зобов'язав розглягнути клопотання.



Щоб читачі зрозуміли, чому слідчі ДБР зволікають, достатньо поглянути на порушені представником потерпілого питання.





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Отже, представник потерпілого серед іншого просив слідство:



- допитати Портнова Андрія Володимировича



- допитати Директора Державного бюро розслідувань – Трубу Романа Михайловича



- допитати керівника органу досудового розслідування – начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Корецького О. П.



- допитати слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні N62019000000000713



- встановити засоби телефонного та електронного зв'язку, які використовують Портнов Андрій Володимирович, Труба Роман Михайлович, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні N62019000000000713 та здійснити дії, спрямовані на відшукання випадків спілкування вказаних осіб між собою



- звернутися в порядку, визначеному законом, до слідчого судді з клопотанням щодо проведення комп'ютерно-технічної експертизи певних публікацій на телеграм каналі "PORTNOV" (https://t.me/PortnovUA)



Ухвалу суду публікую".



