Припинено діяльність злочинної групи, яка вербувала людей у ​​трудове рабство, - Мінсоцполітики

Як передає Цезор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Ніжинський зазначив: "У результаті спільної роботи Мінсоцполітики та МВС вдалося затримати злочинну групу, яка вербувала людей у трудове рабство!
Дуже дякую МВС України за блискучу операцію та конфіденційність!
Впевнений, що разом з правоохоронними органами ми почали прекрасну роботу у протидії торгівлі людьми!
Дана категорія громадян в Мінсоцполітики на особливому контролі!
Наша мета – визначити потреби постраждалих і надати їм необхідну психологічну, медичну та матеріальну допомогу!
Ще раз вдячний соціальним службам та МВС за координацію!"