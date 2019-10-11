Трамп і Держдеп тиснули на мене, - колишній посол США в Україні Йованович

Про це Йованович заявила на закритих слуханнях в Конгресі, присвячених імпічменту Трампа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington post.

За даними видання, Йованович сказала конгресменам, що її відставка з посади посла в Україні стала наслідком тиску Трампа і Держдепу США.

Дипломат стверджує, що після того, як їй різко наказали покинути Україну "наступним літаком", вона зустрілася з заступником державного секретаря, який повідомив їй про "скорочення терміну". Співрозмовник нібито повідомив їй, що вона "не зробила нічого поганого", але Трамп втратив до неї довіру.

Йованович заперечує створення будь-якого списку "недоторканних" українців.

"Як пан Луценко, колишній генеральний прокурор України нещодавно визнав, згадка про те, що я створила або поширила список "недоторканних", абсолютно фальшива - це історія, від якої сам пан Луценко відтоді відступив", - сказала вона.

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Також Йованович розповіла про критику з боку адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, який звинувачував її в образах президента і спробах захистити колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина.

Колишня посол відкидає ці звинувачення і вважає, що її відсторонили від посади через "необґрунтовані і брехливі заяви людей з явно сумнівними мотивами". Також Йованович допускає, що партнери Джуліані могли опинитися перед "фінансовою загрозою" через її антикорупційні зусилля в Україні.

Ймовірно йдеться про Льва Парнаса й Ігоря Фрумана, яких напередодні затримали в США. За даними Associated Press, вони намагалися впливати на призначення членів правління "Нафтогазу" України для того, щоб у майбутньому отримувати вигідні контракти.

Марі Йованович прийшла в п'ятницю на слухання в Конгресі, не зважаючи на намагання Держдепартаменту США і Білого дому заблокувати свідоцтва своїх співробітників (зокрема колишніх) у рамках розслідування про імпічмент президента.