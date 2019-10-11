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11.10.19 23:47

У вересні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом знизився на 21%, - МінТОТ. ІНФОГРАФІКА

Упродовж вересня 2019 року адміністративний кордон з окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 323 тис. осіб і 42 тис. транспортних засобів.

У вересні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом знизився на 21%, - МінТОТ. ІНФОГРАФІКА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МінТОТ.

Порівняно з серпнем кількість перетинів цивільним населенням зменшилася на 20,7%, кількість перетинів транспортних засобів на 25,47%.

У вересні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом знизився на 21%, - МінТОТ 01

КПВВ "Чонгар" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 98 017 осіб і 16 078 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 74 539 осіб і 13 356 одиниць транспортних засобів;

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КПВВ "Каланчак" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 62 760 осіб і 7 318 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 47 316 осіб та 5 166 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Чаплинка" в напрямку підконтрольної території України перетнуло 23 433 особи і 208 одиниць транспортних засобів; в зворотному напрямку 17 280 осіб і 146 одиниць транспортних засобів.

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