Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!"

Про це Портнов написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане генеральний прокуроре, нагадуємо, Ви забули закрити сфабриковані Порошенком кримінальні справи проти Ігоря Гужви. У Вас немає часу, ворушіться швидше. Привіт з Відня", - написав Портнов.

Читайте також: Суд не змінив запобіжного заходу головному редактору "Страна.ua" Гужві

Головного редактора "Страна.ua" затримали в червні минулого року в Києві. Також у редакції видання відбулися обшуки, було вилучено флеш-накопичувач, на якому нібито були документи, що містять держтаємницю. Гужву підозрюють у вимаганні хабара 20 000 доларів за нерозголошення інформації.

31 січня стало відомо, що головний редактор "Страна.ua" Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку. Він заявив, що проти нього відкрито 5 кримінальних проваджень, які можуть передбачати до 7 років позбавлення волі. При цьому він залишається головним редактором видання.

12 лютого 2018 український суд оголосив Гужву в розшук.