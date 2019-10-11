Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.10.19 22:11

Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!"

Колишній заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов вимагає, щоб генпрокурор Руслан Рябошапка закрив справу проти головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви.

Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!"

Про це Портнов написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане генеральний прокуроре, нагадуємо, Ви забули закрити сфабриковані Порошенком кримінальні справи проти Ігоря Гужви. У Вас немає часу, ворушіться швидше. Привіт з Відня", - написав Портнов.

Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: Ворушіться швидше! 01

Читайте також: Суд не змінив запобіжного заходу головному редактору "Страна.ua" Гужві

Головного редактора "Страна.ua" затримали в червні минулого року в Києві. Також у редакції видання відбулися обшуки, було вилучено флеш-накопичувач, на якому нібито були документи, що містять держтаємницю. Гужву підозрюють у вимаганні хабара 20 000 доларів за нерозголошення інформації.

31 січня стало відомо, що головний редактор "Страна.ua" Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку. Він заявив, що проти нього відкрито 5 кримінальних проваджень, які можуть передбачати до 7 років позбавлення волі. При цьому він залишається головним редактором видання.

12 лютого 2018 український суд оголосив Гужву в розшук.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100