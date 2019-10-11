Меморіальні дошки чотирьом загиблим українським героям відкрили в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Миколаївської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

На будівлі школи №35 встановлено дошку Глібу Миколайовичу Григорашу, 1966 року народження, старшому лейтенанту, заступнику командира роти з озброєння 19-го батальйону територіальної оборони, який загинув 13 жовтня 2014 року о 18.30 при поверненні з розвідки в районі села Біла Кам'янка, Тельманівського району Донецької області в результаті підриву на фугасі. Похований у Миколаєві. У нього залишилися дружина і дві дочки.

Указом президента України № 311/2015 від 4 червня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

У дворі школи №15 встановлено дошку Валентину Анатолійовичу Заграничному, 1978 року народження, капітану 2 рангу (посмертно), заступнику командира загону спеціального призначення з повітряно-десантної підготовки - водолазному фахівцеві 73-го морського центру спеціального призначення, який загинув 28 серпня 2014 під час виконання бойового завдання з коригування вогню артилерії в районі населеного пункту Многопілля Донецької області.

3 вересня 2014 тіло капітана разом з тілами 96 інших загиблих у так званому "Іловайському котлі" було привезено в дніпропетровський морг. 16 жовтня 2014 його було тимчасово поховано на Краснопільському кладовищі Дніпра, як тимчасово невстановлений захисник України. Був впізнаний за тестами ДНК. Перепохований у Миколаєві 5 травня 2015. У нього залишилися батьки, дружина і син.

Указом президента України №817/2014 від 21 жовтня 2014 року, "за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Рішенням Вінницької громадської організації "Союзу ветеранів військово-морської розвідки" нагороджений Офіцерським морським Хрестом за розвідку (посмертно).

На будівлі школи №24 в Матвіївці (мікрорайон міста) також відбулося відкриття двох меморіальних дошок:

Володимиру Святославовичу Дзундзі, 1983 року народження, капітану, заступнику командира роти по роботі з особовим складом 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув під час виконання бойового завдання 23 травня 2016 р. поблизу селища Широке Станично-Луганського району Луганської області. Похований у селі Кунисівці Івано-Франківської області. У нього залишилися батьки, сестра, дружина і син.

Олександру Сергійовичу Кузьменку, 1980 року народження, прапорщику, начальнику групи 208-ї зенітної ракетної бригади, який загинув 19 листопада 2017 в районі села Кам'янка Донецької області під час пожежі в бліндажі. Похований у Миколаєві. У нього залишилися батьки і дочка.

Указом президента України №42/2018 від 26 лютого 2018 року, "за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкового виконання військового обов'язку", нагороджений медаллю "За військову службу Україні" (посмертно).