"Ми не залишимо свого солдата", - дружина нацгвардійця Марківа, несправедливо засудженого в Італії, отримала квартиру від МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері глави МВС.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні дружина Віталія Діана отримала ключі від квартири для подружжя Марківих у Києві. Упевнений, що абсурдний і неправомірний вирок щодо нашого нацгвардійця буде скасовано апеляційною інстанцією. Чекаємо тебе вдома, Віталію!
Ми не залишимо нашого солдата. Свободу Марківу".
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.