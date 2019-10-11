"Ми не залишимо свого солдата", - дружина нацгвардійця Марківа, несправедливо засудженого в Італії, отримала квартиру від МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері глави МВС.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні дружина Віталія Діана отримала ключі від квартири для подружжя Марківих у Києві. Упевнений, що абсурдний і неправомірний вирок щодо нашого нацгвардійця буде скасовано апеляційною інстанцією. Чекаємо тебе вдома, Віталію!

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Ми не залишимо нашого солдата. Свободу Марківу".

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.