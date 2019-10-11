Старшого адміністратора згорілого в Одесі готелю відпустили під домашній арешт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт суду.

Змінити запобіжний захід СІЗО на нічний домашній арешт суддю попросив сам слідчий. Прокуратура підтримала цю пропозицію.

"Жінку звільнено з-під варти в залі суду. Водночас на неї покладено такі обов'язки: з'являтися на першу вимогу до слідчого, прокурора і в суд; перебувати за місцем проживання в період з 22:00 до 6:00; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон й утриматися від спілкування з підозрюваними, свідками і потерпілими в кримінальному провадженні", - сказано в повідомленні.

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Ірина Паровик відповідала в готелі за господарські та кадрові питання, її підпис стоїть на документі ДСНС, що забороняв готелю працювати.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

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