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11.10.19 23:32

Афера чиновників "Укрспортзабезпечення" із закупівлею фармпрепаратів для збірних команд заподіяла 8 млн грн збитку, - СБУ

СБУ підозрює трьох керівників державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" в мільйонних зловживаннях під час закупівлі фармпрепаратів.

Афера чиновників "Укрспортзабезпечення" із закупівлею фармпрепаратів для збірних команд заподіяла 8 млн грн збитку, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що впродовж 2017-2018 років начальник, перший заступник і заступник начальника "Укрспортзабезпечення" вступили в змову з державним тренером - головним лікарем національних збірних команд України Міністерства молоді і спорту.

Чиновники без реальної потреби закупили перелік засобів і виробів, що не належать до лікарських засобів, не мають медичного призначення і не зареєстровані в Україні. Сума збитку, заподіяного державному бюджету від цієї афери, становить понад 8 млн гривень. Угода поставила під загрозу функціонування національних збірних команд у зв'язку з відсутністю допінг-контролю закупленої продукції.

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Зараз всьому керівному складу "Укрспортзабезпечення" оголошено підозри у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

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