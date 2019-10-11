Збірна України з футболу перемогла команду Литви в матчі відбіркового циклу на Євро-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зустріч завершилася впевненою перемогою команди Андрія Шевченка. У першому таймі Україна домінувала на полі, але засмутила суперника лише раз.

Руслан Малиновський протягнув м'яч до штрафної, віддав на Жуніора Мораеса, отримав зворотний пас п'ятою і переграв голкіпера.

Подвоїти свою перевагу українській збірній вдалося на 58-й хвилині - Малиновський оформив дубль прямим ударом зі штрафного, забивши свій третій гол у поточній відбірній кампанії.

Україна - Литва - 2:0 Голи: Малиновський, 29, 58

Україна: П'ятов, Соболь, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Степаненко (Сидорчук, 73), Малиновський, Зінченко, Марлос (Коноплянка, 59), Ярмоленко (Циганков, 65), Мораес

Литва: Черняускас, Клімавічюс, Гірдвайніс, Жулпа, Голубіцкас (Ласіцкас, 73), Новіковас, Міколюнас, Вербіцкас, Андрюшкявічюс (Шимкус, 62), Воробйов, Лаукжеміс (Матулявічюс, 77)

Таким чином, Україна набрала 16 очок після шести матчів і максимально наблизила себе до виходу на Євро-2020. Для того, щоб втратити путівку на чемпіонат Європи, команді Шевченка у двох останніх турах потрібно спершу програти Португалії, а потім поступитися Сербії з різницею більш ніж у п'ять м'ячів. При цьому серби мають ще не втратити очки в матчах проти Литви і Люксембурга.

У паралельному матчі групи В Португалія обіграла Люксембург з рахунком 2:0 і набрала 11 очок у п'яти матчах. У Сербії - 7 очок після п'яти ігор.

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 14 жовтня. "Жовто-сині" в Києві прийматимуть Португалію.