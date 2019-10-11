Лукаш викликали в ГПУ для допиту і вручення нової підозри. ДОКУМЕНТ

Документ опубліковано на сторінці Лукаш в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

На повістці зазначено, що Лукаш зобов'язана прибути в ГПУ у четвер, 17 жовтня, о 14:00. Старший слідчий з особливо важливих справ Юрій Кривобок збирається повідомити їй про зміну раніше врученої підозри і допитати.

Лукаш написала, що відчуває "непереборне бажання допомогти ГПУ і її новому керівництву". "З'являтися і говорити буду навіть частіше ніж вам би хотілося", - пообіцяла вона.

"Рідних шкода. Дуже. Але у мене сильна СІМ'Я і прекрасні ДРУЗІ. І хороша пам'ять", - підсумувала Лукаш.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Генпрокуратура з 2014 року розслідує кримінальне провадження щодо екс-міністра юстиції Лукаш і її заступника Іващенка в скоєнні кримінальних порушень, передбачених частиною 5 статті 191, а також статтею 366 Кримінального кодексу - службова фальсифікація. Йдеться про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 млн грн.

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