Портнов назвав генпрокурора Рябошапку "порохоботом" і передбачив йому "дуже коротку кар'єру"

Про це ексчиновник заявив у своєму месенджері "Телеграм", інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний пане прокуроре, я відводжу вам дуже коротку кар'єру з двох причин", - написав Портнов.

"По-перше, ви не відповідаєте обійманій посаді, а по-друге, ви стали порохоботом, який озирається урізнобіч, за місяць розвалили прокуратуру і повністю злили справи попереднього політичного режиму", - вважає він.

"Це саме ви для того, щоб сподобатися іншим порохоботам, санкціонували нову підозру Олені Лукаш за повністю сфальсифікованою за часів Порошенка справою. Ми вам із цього приводу гідно відповімо", - підсумував Портнов.

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Раніше стало відомо, що колишнього міністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш викликали в Генпрокуратуру для вручення нової підозри і проведення допиту. Вона має з'явитися в ГПУ у четвер, 17 жовтня.