Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.10.19 10:40

Портнов назвав генпрокурора Рябошапку "порохоботом" і передбачив йому "дуже коротку кар'єру"

Колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов заявив, що відводить главі ГПУ Руслану Рябошапці "дуже коротку кар'єру".

Портнов назвав генпрокурора Рябошапку "порохоботом" і передбачив йому "дуже коротку кар'єру"

Про це ексчиновник заявив у своєму месенджері "Телеграм", інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний пане прокуроре, я відводжу вам дуже коротку кар'єру з двох причин", - написав Портнов.

"По-перше, ви не відповідаєте обійманій посаді, а по-друге, ви стали порохоботом, який озирається урізнобіч, за місяць розвалили прокуратуру і повністю злили справи попереднього політичного режиму", - вважає він.

"Це саме ви для того, щоб сподобатися іншим порохоботам, санкціонували нову підозру Олені Лукаш за повністю сфальсифікованою за часів Порошенка справою. Ми вам із цього приводу гідно відповімо", - підсумував Портнов.

Портнов назвав генпрокурора Рябошапку порохоботом і передбачив йому дуже коротку карєру 01

Читайте також: Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!"

Раніше стало відомо, що колишнього міністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш викликали в Генпрокуратуру для вручення нової підозри і проведення допиту. Вона має з'явитися в ГПУ у четвер, 17 жовтня.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100