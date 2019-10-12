Ворог за минулу добу 8 разів атакував позиції ОС, втрат немає

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Талаківки - зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

- біля Славного та Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- біля Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- у районі Південного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- двічі біля Водяного - зі станкових протитанкових гранатометів і мінометів калібру 120 мм;

- поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Новогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

У штабі також додали, що упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.



