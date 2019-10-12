Суд заарештував на 2 місяці водія маршрутки, який спричинив смертельну ДТП у Запоріжжі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час судового засідання підсудний заявив, що бачив вантажівку, що рухалася попереду, але не зміг пояснити, чому допустив зіткнення з нею. Також представник слідства заявив, що на місці аварії гальмівний слід не знайдено, а це означає, що маршрутник не гальмував.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя, беручи до уваги важкі наслідки ДТП, а також поведінку водія маршрутки, 1982 р.н., визначив для нього запобіжний захід - два місяці під вартою без права застави на час досудового слідства.

Під час судового засідання з'ясувалося, що затриманий за професією є інженером-металургом і працював водієм маршрутного таксі на автопідприємстві менше місяця (із 17 вересня).

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Нагадаємо, маршрутне таксі №49 під керуванням водія врізалося ззаду у вантажівку "АТБ". Унаслідок сильного зіткнення передню частину мікроавтобуса, в якому перебували пасажири, було повністю потрощено. Одна пасажирка загинула, вісім осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - двоє неповнолітніх і сам водій маршрутки.

Як повідомили в поліції, через кілька годин після аварії водій маршрутного таксі втік із лікарні, але незабаром поліція його знайшла.