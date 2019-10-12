Заарештовані у США клієнти Джуліані Парнас і Фруман працювали з Фірташем, - Reuters

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, зазначається, що Парнас був перекладачем для адвокатів, що представляють інтереси Фірташа.
Людина, знайома із ситуацією, повідомила агентству, що Парнас і Фруман працювали на Фірташа упродовж декількох місяців.
Також за даними джерела, Фірташ фінансував діяльність Парнаса і Фрумана, але яку саме, не уточнюється.
Джуліані в інтерв'ю агентству визнав, що Парнас і Фруман за останні два місяці "три-шість разів бували у Відні". Водночас адвокат Трампа відмовився називати мету поїздок.
Агентство додає, що незадовго до затримання в інтерв'ю Reuters Парнас заявив, що Фірташа "підставили прокурори і дипломати США".
"Вони затримали невинну людину, Дмитра Фірташа, і виставили його таким собі поганим мафіозі, яким він явно не є. Він один із найчесніших бізнесменів", - заявляв Парнас.
Нагадаємо, в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.