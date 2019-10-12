Конкретна дата "нормандської зустрічі" змусить сторони працювати на результат, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

"Від останньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" минуло три роки. Не проводити саміту - означає не використати до кінця всі можливості (для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. - Ред.), адже, на жаль чи на щастя, саме лідери країн часто є драйверами можливих змін", - сказав Пристайко.

Він додав, що умови переговорів вже на столі. Далі все залежить від майстерності переговорних команд.

Глава МЗС погодився з тим, що зацікавленість української сторони у "нормандській зустрічі" підвищує її "ціну" для нас і дає Росії можливість продовжувати свою гру. Водночас, на його думку, призначення конкретної дати саміту може спрацювати і в "плюс", бо є шанс досягти під цю дату конкретних домовленостей.

"Тобто, з одного боку, наша зацікавленість у зустрічі грає не на нашу користь, а з іншого, визначена дата змушує всі сторони активізуватися для досягнення результату", - підсумував Пристайко.

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