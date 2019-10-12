Тимчасово повіреного США в Україні Тейлора викличуть до Конгресу для надання свідчень, - CNN

Про плани конгресменів заслухати свідчення Тейлора CNN повідомили численні джерела, інформує Цензор.НЕТ. Офіційного запрошення дати свідчення дипломату ще не надіслали.
"Тейлор набув широкої популярності після публікації його листування з Куртом Волкером, колишнім спеціальним посланником з питань України, і Гордоном Сондлендом, призначеним Трампом на посаду посла США в Європейському Союзі", - пише CNN.
У листуванні Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення затримати надання Україні військової допомоги і навіть називав його "божевільним".
Якщо Тейлор вирішить свідчити, то має перед цим покинути свій пост. Так само, як це раніше зробив Курт Волкер.
Видання припускає, що ініціатива конгресменів заслухати Тейлора наразиться на опір із боку Білого дому і Держдепартаменту, а сам Тейлор може віддати перевагу залишитися главою посольства США в Україні і не давати жодних свідчень.
4 жовтня Волкер під час свідчень у Конгресі у справі про тиск Трампа на президента Володимира Зеленського заявив, що в українського уряду виникало багато запитань до нього щодо затримки військової допомоги, але він не міг пояснити, чому це відбувається.
Адвокат Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив частину свого листування з Волкером, в якому йдеться, що останній пов'язав Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
Єрмак пропонував, щоб Україна зробила заяву про розслідування після того, як отримає дату візиту Зеленського в Білий дім.
Як відомо, Трамп заморозив майже 400 млн доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як мав поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у тому, що він зловживав зовнішньою політикою США для особистої користі.