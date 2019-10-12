Суд Італії розкрив деталі вироку нацгвардійцеві Марківу

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

На думку присяжних, Марків "активно сприяв" умисному убивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов’янська Донецької області.

У документі йдеться, що Марків у день вбивства журналіста, 24 травня 2014 року, перебував на горі Карачун і зі своєї бойової позиції бачив керамічну фабрику Zeus Ceramica і залізницю, біля якої загинули італієць-фотограф і його російський перекладач Андрій Миронов.

"Марків, виконуючи функцію керівника на бойовій позиції, навіть за відсутності будь-якого наміру збройної атаки з боку противника, запідозривши пересування журналістів у напрямку потяга, почав діяти, "стріляючи у все, що рухалося в радіусі двох кілометрів", і, схоже, це була звичайна практика спільних воєнних дій Національної гвардії та ЗСУ", - йдеться в мотивації вироку.

Судді стверджують, що Марків сам підтвердив таку реконструкцію фактів, коли заявив, що навіть за відсутності фази активного протистояння і людей у ​​формі сепаратистів було нормальним із підозрою спостерігати за цивільними як ймовірними противниками, адже вони могли надати корисну інформацію сепаратистам.

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На думку суду, обвинувачений з автоматом Калашникова брав участь у першій стрілянині біля стіни фабрики Zeus Ceramica.

"Не зумівши досягти мети за допомогою автомата Калашникова, він продовжував відслідковувати їх через оптичний прилад зброї, інформуючи через свого командира військо з метою влучити по таксі, щоб завадити втечі, зупинити і знищити суб'єктів у лісі, де вони сховалися. Потім за допомогою радіопристрою, яким володів Марків, він повідомив координати жертв, допомагаючи скерувати вогонь у їхньому напрямку. Внаслідок тих пострілів французький журналіст Вільям Ругелон зазнав поранення в ногу, а для Роккеллі та Миронова вони стали смертельними", - йдеться в тексті мотиваційної частини.

На думку присяжних, Марків виконував явно незаконний наказ, який порушує положення IV Женевської конфенції 1950 року щодо захисту цивільних під час війни.

У тексті вироку йдеться, що атака українців відбулася без жодної провокації або атаки з боку протилежної сторони. Крім того, напад було скоєно під час виконання журналістами їхніх прав на збір інформації про наявний конфлікт.

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Адвокати нацгвардійця наполягають, що постріли лунали з боку проросійських бойовиків, а Марків, перебуваючи в дружніх відносинах із журналістами, не міг навмисно сприяти вбивству іноземних репортерів.

Судді відкинули всі аргументи сторони захисту. Свідчення українських військових на процесі вони назвали непевними та суперечливими.

Судді назвали француза Ругелона "надійним свідком", а італійську журналістку Іларію Морані, яка написала про Марківа статтю з нібито його зізнанням, - "журналісткою-професіоналом".

Водночас захисники Марківа вважають Ругелона "не стільки свідком, як потерпілим", а журналістку Морані такою, що "з метою розголосу значно спотворила почуту від солдата інформацію".

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.