Новий обмін "на вирішальному етапі", він стосуватиметься трьох груп людей, - Пристайко

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"У цих процесах кожне сказане слово завжди може відіграти драматичну роль. Я намагаюся не говорити ні про дати, ні про кількість обміну, не надавати жодних даних. Доля кожної конкретної людини, яка сидить за ґратами, може вирішитися просто неуважно сказаним словом. Саме тому я хочу сказати, що цей процес перебуває у вирішальній стадії", - зазначив Пристайко.

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Коментуючи повідомлення про те, що останнім часом на непідконтрольній українському уряду частині Донбасу було ухвалено низку вироків утримуваним бойовиками людям, Пристайко сказав: "Це є необхідною частиною процесу".

Нагадаємо, на початку жовтня глава МЗС України анонсував масштабний обмін утримуваними особами з РФ найближчим часом.

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