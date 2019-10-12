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12.10.19 14:56

Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ

Священний синод Грецької православної церкви визнав рішення Вселенського Патріархату про надання автокефалії ПЦУ.

Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ

Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний моєму братові у Христі, главі Священного синоду Церкви Греції Блаженнішому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму і братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними автокефальними церквами в усіх сферах ", - написав він.

Вдячний моєму брату у Христі, главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими помісними автокефальними церквами в усіх сферах.

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"Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між помісними церквами Греції та України - ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця!" - додав Епіфаній.

Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ 01

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