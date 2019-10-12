Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ

Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.
"Вдячний моєму братові у Христі, главі Священного синоду Церкви Греції Блаженнішому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму і братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними автокефальними церквами в усіх сферах ", - написав він.
Вдячний моєму брату у Христі, главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими помісними автокефальними церквами в усіх сферах.
"Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між помісними церквами Греції та України - ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця!" - додав Епіфаній.