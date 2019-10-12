Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.10.19 15:53

Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу"

П'ятий президент України Петро Порошенко з вдячністю вітає рішення сестринської церкви Греції щодо визнання автокефалії ПЦУ.

Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу"

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Чудова і надихаюча новина з Афін, яка блискавкою долетіла до мене в Лондон на Парламентську асамблею НАТО. Православна церква Еллади визнала Православну церкву України як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков", - зазначив Порошенко, подякувавши за "невтомну працю і підтримку ПЦУ" Вселенському Патріархату.

Читайте також: Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ

Порошенко висловив сподівання, що зрештою "всі православні церкви визнають свою українську сестру і увійдуть у повне спілкування з нею".

"Москва не змогла зупинити і цього процесу. Греки стали першими, і це гідний приклад для всіх", - підсумував він.

Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: Москва не змогла зупинити і цього процесу 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100