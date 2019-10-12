Міністр енергетики США Перрі пропонував ввести до ради "Нафтогазу" людину, яка працювала з Януковичем і Бойком, - AP

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це пише Associated Press.

За інформацією видання, 52-річний Бенш також перебільшував свої військові заслуги. Він стверджував, що був членом найелітніших військових частин США: армійських рейнджерів, Сил спеціальних операцій та надсекретної антитерористичної групи - спецпідрозділу "Дельта".

Дані, які отримали відповідно до Закону про свободу інформації, показують, що військова кар'єра Бенша тривала менше 5 років, майже весь час він служив у Національній гвардії. Крім того, активна служба тривала декілька місяців.

Згідно з інформацією з соцмереж і особистого сайту Бенша, він понад 20 років працював у нафтовій і газовій галузі в Україні та інших країнах.

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Роберт Бенш працював енергетичним радником українського уряду під час президентства Януковича. Також він співпрацював із тодішнім міністром енергетики України та колишнім віцепрем'єр-міністром Юрієм Бойком.

Крім того, до Януковича Бенш був головою та гендиректором компанії Carpatsky Petroleum в Україні. Він також зареєстрований у ділових записах як директор Pelicourt Limited, компанії, зареєстрованої на Кіпрі, яка є найбільшим акціонером компанії з Х'юстона Cub Energy. Cub Energy цікавилася 9 ліцензіями на нафту та газ в Україні, згідно з її річним звітом за 2018 рік.