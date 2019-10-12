Генштаб ЗСУ у зв'язку зі святами посилив боєготовність військових частин

Повідомлення про це опубліковано на сторінці Генштабу ЗСУ в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом вихідних та святкових днів, за наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, посилено боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації та в районах виконання бойових завдань. Охорону військових об’єктів підвищено, чергові зміни та резервні підрозділи нестимуть службу в посиленому режимі", - йдеться в оголошенні.

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"Генеральний штаб ЗС України застерігає громадян від незаконного проникнення на території, що охороняються, а також від провокативних дій поруч з військовими об’єктами", - підсумували у відомстві.