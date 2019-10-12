Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.10.19 17:10

Генштаб ЗСУ у зв'язку зі святами посилив боєготовність військових частин

Охорона військових об'єктів підвищена. Громадян просять не намагатися проникнути на об'єкти, що охороняються і не влаштовувати провокацій.

Генштаб ЗСУ у зв'язку зі святами посилив боєготовність військових частин

Повідомлення про це опубліковано на сторінці Генштабу ЗСУ в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом вихідних та святкових днів, за наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, посилено боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації та в районах виконання бойових завдань. Охорону військових об’єктів підвищено, чергові зміни та резервні підрозділи нестимуть службу в посиленому режимі", - йдеться в оголошенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День захисника України - це наше національне свято, - Зеленський

"Генеральний штаб ЗС України застерігає громадян від незаконного проникнення на території, що охороняються, а також від провокативних дій поруч з військовими об’єктами", - підсумували у відомстві.

Генштаб ЗСУ у звязку зі святами посилив боєготовність військових частин 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100