Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Російська влада й російська інформаційна машина підтримують популістські рухи в ЄС. Причина дуже проста: РФ хоче розділити Євросоюз і підірвати трансатлантичну єдність. Росія підкуповує політиків, партії, медіа, неурядові організації. Це новий тип гібридної політичної війни проти вільного світу", - наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час Ризької конференції у суботу, 12 жовтня.

У рамках 14-ї Ризької конференції Арсеній Яценюк взяв участь у дискусійній панелі, присвяченій темі популізму в Європі.

Він наголосив, що проблема популізму вже перестала бути питанням внутрішньої політики держав: "Погляньте, що відбувається у всьому світі. Популісти підтримуються диктаторами як Путін і Росія".

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Арсеній Яценюк наголосив, що не підтримує формулювання "конфлікт еліт і народу": "Це боротьба між популізмом і антипопулізмом".

"Усе залежить від прийнятих рішень. Розумні рішення - на боці антипопулізму. А немудрі рішення мають на меті якомога швидше отримати електорат. У довгостроковій перспективі - вони недієві, але в короткостроковій - отримують підтримку більшості", - наголосив він.

Поширення популізму у світі Арсеній Яценюк назвав "надзвичайно небезпечним": "Популісти намагаються "продати" виборцям швидкі й легкі рішення". Він порівняв цю ситуацію із лікуванням пацієнта. Хірург визначає проблему і призначає операцію, аби людина видужала. А інший лікар пропонує прийняти магічну пігулку з опіатами: "Антипопулісти діють, як хірурги. Адже ми хочемо врятувати людину, націю, країну. І ми платимо за це ціну. Популісти не хвилюються за майбутнє".

"Для нас сьогодні на кону не політичне майбутнє. Головне - не занепастити наші країни, держави і нації", - сказав лідер "Народного фронту".

Важливим фактором у протидії популізму Арсеній Яценюк назвав освіту: "Якщо люди неосвічені, ними дуже легко маніпулювати".

"Завдання політиків - дати можливості людям у своїх державах. В такому разі не залишиться жодних шансів для популістів", - додав він.

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"Прийде час, коли люди усвідомлять, що популізм не вихід. Маємо бути готові боротися за наші цінності й триматися своїх принципів. Треба вірити в те, що робите. І це єдиний шлях, як досягти результату", - сказав Арсеній Яценюк.