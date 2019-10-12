Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.10.19 19:20

Порошенко на комітетах ПА НАТО закликав до початку предметної дискусії щодо перспектив надання Україні ПДЧ

П’ятий президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у засіданнях Політичного комітету та Комітету з питань безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні.

Порошенко на комітетах ПА НАТО закликав до початку предметної дискусії щодо перспектив надання Україні ПДЧ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Повідомляється, що Петро Порошенко подякував за надійну підтримку України з боку союзників Північноатлантичного альянсу у питанні протидії триваючій агресії Кремля проти нашої держави.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив на пріоритетних семи кроках, необхідних для уникнення пастки Кремля для України на Донбасі.

"Формула Штайнмаєра", в її погодженому вигляді, є надзвичайно небезпечною, якщо її розглядати у відриві від "дорожньої карти" виконання Мінських домовленостей. Її визначальними елементами, серед іншого, мають бути виведення російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних воєнізованих формувань, перехід українсько-російської ділянки кордону під контроль України".

Підкреслено, що вже сьогодні Україна де-факто захищає східний кордон Північноатлантичного альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки в рамках Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні

Закликано до початку предметної дискусії на рівні союзників щодо перспектив надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі у світлі Саміту НАТО у Лондоні у грудні 2019 року.

Голова "Європейської Солідарності" наголосив, що його партія буде і надалі надійно стоятиме насторожі ефективного втілення курсу євроатлантичної інтеграції держави, пріоритетність якого є вимогою Конституції України.

Члени комітетів відзначили значний внесок п’ятого президента Петра Порошенка у процесі реформування України та інтеграції країни з Європейським Союзом та НАТО.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100