Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер Юсупова розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України

Список того, чим можна порадувати воїнів, вона опублікувала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, малюнки та листи від дітей, так! Вони завжди потрібні. Далі, нам завжди потрібні цукерки, шоколад, печиво. Фактично всі хлопці ласуни. Кава, чай, три в одному. Ковбаса, сир. Потрібно багато кави, більшість кавомани, кава підходить будь-яка, але в госпітальних умовах краще розчинна. З фруктів - банани, яблука, але небагато. Соки, йогурти, вода, так! З ліків можна протизастудні, можна нурофен. Шампуні, гель душ, так!" - написала Юсупова.

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При цьому волонтер просить не приносити торти - їх "буває 20-30 штук, ніхто не з'їсть".

"Будь ласка, не приносите пиріжки з магазину, їх не встигають з'їдати. Мед погано їдять, консервація є, кефір погано п'ють. Спиртне не можна!!! Здається, все", - написала вона.

Подарунки та продукти захисникам України, що перебувають на лікуванні, приймають за адресою вул. Госпітальна 18 (відділення травматології), їдальня.