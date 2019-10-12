Бізнесмена українського походження Кукушкіна, пов'язаного з партнерами Джуліані Парнасом і Фруманом, заарештували в США

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кукушкіна разом із Парнасом та Фруманом звинувачують у змові з метою приховати джерело походження внесків до виборчих кампаній двох кандидатів на політичні посади в американському штаті Невада. Внески по 10 000 доларів робили в інтересах російського бізнесмена, який хотів отримати ліцензії на бізнес з розповсюдження марихуани. Фінансування політичних кампаній у США в інтересах іноземних діячів заборонене.

Кукушкіну, на відміну від Парнаса і Фрумана, не висувають звинувачень у діях в інтересах неназваного українського посадовця.

За інформацією NBC News, неназваний чиновник — це колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, який імовірно закликав пов'язаних з адвокатом Дональда Трампа бізнесменів Лева Парнаса та Ігоря Фрумана сприяти відстороненню колишньої послині США в Україні Марі Йованович.

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У тексті обвинувачення йдеться, що у липні 2018 року Парнас, Фруман, Кукушкін та ще один американець Девід Коррея домовились заснувати бізнес із рекреаційної марихуани, який фінансував іноземний громадянин. При цьому вони приховували ім’я інвестора, через "його російське походження і параною навколо цього".

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

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Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.