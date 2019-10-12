Немає сенсу затівати дострокові місцеві вибори, якщо ми на них не переможемо, - Арахамія

Про це глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю виданню LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"На порядку денному немає виборів. До 8 грудня встигнути було спочатку нереально", - сказав Арахамія.

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За його словами, з точки зору політтехнологій зима не була б підходящим часом для виборчої кампанії, як і наступна весна.

"Між навесні і восени невелика різниця. З точки зору політтехнологій - зима не підходить, краще все ж осінь (люди повернуться з відпусток, їм захочеться нового життя). Навесні нам не на руку. Місцеві вибори - це 149 тисяч людей. З таким зусиллям був зібраний список "Слуги народу" з 300 кандидатів. Уявіть собі, що таке майже 150 тисяч! Ви повинні розуміти, що немає сенсу затівати дострокові вибори, якщо ми на них не переможемо, якщо не готові ні інституційно, ні кадрово", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія на місцевих виборах буде сприяти оновленню політичного класу на місцях. "Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії" Слуга народу "на місцеві вибори. Насамперед, в тому, що ми змогли завести у Верховну Раду абсолютно нових людей", - сказав нардеп.