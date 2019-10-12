Зеленський може призначити Єльченка послом у США, - "Голос Америки"

Цю інформацію Українській службі Голосу Америки підтвердили джерела в українському уряді, передає Цензор.НЕТ.

Наразі Єльченко обіймає посаду постійного представника України в ООН. На цій посаді досвідчений дипломат Єльченко неодноразово рішуче відстоював позицію України часто в запеклих обмінах репліками з російською делегацією під час засідань організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перетворила ОДКБ на один зі своїх політичних інструментів, - Єльченко

Раніше посаду посла України у Сполучених Штатах обіймав Валерій Чалий.

Нагадаємо, під час пресмарафону 10 жовтня президент Україні Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою посла до США, однак не назвав кого саме він обрав.

"Людина обрана, людина з досвідом, дипломат, який дуже добре знає Сполучені Штати. Я думаю, буде призначений найближчим часом", - заявив тоді Зеленський.

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