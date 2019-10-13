Противник учора 23 рази порушив перемир'я, поранено бійця, ще одну людину травмовано

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"12 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав легкого поранення, а один - бойової травми", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС у фейсбуці в неділю вранці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 17 обстрілів. Зокрема, шість разів поблизу Водяного - з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, двічі поблизу Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів і протитанкового ракетного комплексу, двічі неподалік від Тарамчука - зі станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу Пищевика і Широкиного - зі станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Верхньоторецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, неподалік Мар'їнки, Богданівки і Славного - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв позиції українських військових. Зокрема, двічі поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, двічі в районі Золотого - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, поблизу Майорська та Луганського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Упродовж цього періоду унаслідок ворожих обстрілів втрат із нашого боку не було", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріли в районі Новолуганського з міномета калібру 82 мм і автоматичних гранатометів, поблизу Південного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



