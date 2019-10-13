Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін.

"Всі наші турецькі та кримські політики останніх п'яти років сприяли тому, щоб цей чарівний день із фото Бальбека на тлі Ердогана настав. Продовжуємо складати паперові кораблики і ридати над бранцями Кремля, не відволікаємося на навколишню реальність", - зазначив він.

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"Дуже цікаво було б почитати заяву Меджлісу щодо цього питання, а ще цікавіше дізнатися про якусь реакцію України на це вищу за рівнем, ніж черговий плач Ярославни, клерка МЗС УРСР", - додав Бабін.







